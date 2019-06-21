«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Хоум Кредит Банка на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями и качеством активов, адекватным уровнем запаса по капиталу, удовлетворительной позицией по ликвидности, адекватным качеством корпоративного управления, а также высокой вероятностью оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнской структуры», — поясняется в релизе.

Агентство напоминает, что Хоум Кредит Банк специализируется на беззалоговом кредитовании физических лиц.

Умеренно высокая оценка рыночных позиций отражает широкие масштабы бизнеса банка и развитую сеть подразделений (помимо головного офиса в Москве банк располагает 297 подразделениями на территории РФ и 112 подразделениями в Казахстане).

В то же время агентство отмечает слабую диверсификацию бизнеса по сегментам кредитного риска, что обусловлено специализацией банка на необеспеченном розничном кредитовании. «Банк имеет сильные конкурентные позиции в сегментах POS-кредитования и кредитов наличными. Кроме того, усиливать позиции банка в рознице позволяет проект карты рассрочки «Свобода», который активно развивается с конца 2018 года», — замечают аналитики.

Позиция по капиталу оценивается как адекватная в сочетании с высокими показателями рентабельности.

«Банк демонстрирует умеренно высокие показатели достаточности собственных средств и приемлемый буфер абсорбции убытков», — указывается в релизе.

При этом агентство отмечает, что для банка характерна низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска ввиду его розничной специализации. Бизнес банка характеризуется высокими показателями эффективности деятельности, что позитивно влияет на его инвестиционную привлекательность.

Качество активов оценивается как умеренно высокое. Основу активов банка составляет кредитный портфель, представленный главным образом розничными кредитами, среди которых порядка 62% приходится на кредиты наличными, 30% — на POS-кредиты, 8% — на кредитные карты. Качество кредитного портфеля физлиц оценивается агентством как адекватное. «В то же время специализация банка на необеспеченном розничном кредитовании обуславливает низкий уровень покрытия кредитного портфеля залогами», — уточняют аналитики.