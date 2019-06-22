Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило банку «Зенит» долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте и долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте на уровне «Ba3» и изменило прогноз по ним с «позитивного» на «стабильный». Базовая оценка кредитоспособности банка подтверждена на уровне «b1», скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «ba3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Там поясняется, что подтверждение рейтингов «Зенита» отражает, с одной стороны, улучшившиеся показатели качества активов банка, а также его стабильно хорошие позиции по фондированию и ликвидности, а с другой — его все еще слабые показатели прибыльности, что оказывает давление на уровень капитала.

В частности, по состоянию на 31 марта 2019 года доля проблемных ссуд банка снизилась до 11,3% валового портфеля ссуд, оцененных по амортизированной стоимости, с 12,8% на конец 2018 года и 29,6% на конец 2017-го. В фондировании основная доля приходится на депозиты ключевых клиентов, в том числе четверть клиентского фондирования приходится на депозиты связанных с банком структур компании «Татнефть» и их сотрудников. При этом ликвидные активы банка превышают 25% всех его активов.

В противовес улучшению качества активов показатели прибыльности банка остаются слабыми. По итогам 2018 года рентабельность активов составила 0,23%, что стало результатом невысоких показателей прибыли от основной деятельности и высоких административных расходов. Чистая процентная маржа составила скромные 3,4% ввиду стратегической переориентации банка на менее доходные (хотя также и менее рискованные) сегменты кредитования. Административные расходы банка в 2018-м выросли на 29% в годовом выражении, что стало причиной «размывания» доходов.

В числе прочего отмечается, что Moody's учитывает умеренную вероятность получения банком в случае необходимости поддержки от контролирующего акционера — компании «Татнефть», что обуславливает более высокие (на одну ступень) долговой и депозитные рейтинги «Зенита» по сравнению с его базовой оценкой кредитоспособности.



Изменение прогноза по рейтингам банка с «позитивного» на «стабильный» отражает мнение Moody's о том, что улучшение качества активов банка нивелируется его стабильно слабыми финрезультатами, следует из релиза.