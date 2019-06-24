За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС. При этом банки начали разрабатывать для них специальные продукты.

Так, Сбербанк запустил функционал по регистрации налогоплательщиков в своем мобильном приложении, сообщил «Известиям» директор дивизиона Сбербанка «Малый и микробизнес» Александр Белокопытов. Из всех зарегистрированных самозанятых примерно 60% — клиенты банка, уточнил он. Одновременно финансовая организация готовит и специализированные кредитные продукты.

Также о готовности разработать специальную линию кредитов заявили и в Тинькофф Банке. По данным его пресс-службы, действующая линейка продуктов полностью покрывает потребности этой категории граждан, однако, как отметили в пресс-службе организации, по мере развития сегмента банк будет готов предложить продукты, которые помогут им в развитии своего бизнеса. Сегодня самозанятые граждане могут взять в кредитной организации потребительский кредит и заем под залог недвижимости.

В стадии разработки находятся специальные кредитные программы для самозанятых и в Альфа-Банке, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании. Организация запустила полный функционал регистрации самозанятых в мае, и на сегодняшний день регистрацию прошли несколько тысяч клиентов. Поэтому в компании видят потенциал для более интенсивного роста количества таких пользователей.

Более 114 тыс. человек зарегистрировались самозанятыми Суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами, составляет около 9 млрд рублей.

Аналогичные сервисы готовят или уже сделали ВТБ, МТС Банк, МКБ, Совкомбанк и банк «Ак Барс». Последний подготовил и специальный страховой продукт для самозанятых: при его приобретении клиент получает материальную поддержку в случае причинения вреда здоровью или имуществу, а также квалифицированную юридическую помощь.

Банки в лице самозанятых могут получить очень выгодных клиентов, если действительно разработают для них специальные кредитные предложения, считает эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. По его словам, регистрация самозанятых стала очень привлекательным маневром, поскольку люди увидели в этом плюсы. Первый и самый очевидный — право работать с юрлицами, что сильно расширяет базу потенциальных клиентов. Второй плюс — возможность показывать свои доходы и легализовать их для предоставления банкам.

Кредитные организации, которые ищут новую клиентуру, заинтересованы в самозанятых, поскольку они не только в значительном масштабе представлены на рынке, но и получили квалифицированные признаки от государства, пояснил «Известиям» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Когда выявляется новый целевой сегмент, банки сразу начинают готовить для него специальные продукты. Когда предложения разработают, можно будет начать переговоры с ЦБ об особых условиях контроля, подчеркнул эксперт.