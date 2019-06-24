В банке «Русский Стандарт» в первой половине 2019 года число переводов с карту на карту (P2P-переводов) возросло на 66%, а общая сумма увеличилась более чем на 25%, сообщает пресс-служба банка.

Одновременно средний чек одной операции снизился на 12,4% по сравнению с 2018 годом: с 9 679 до 8 608 рублей. По данным банка, с января по май этого года самая высокая средняя сумма P2P-переводов была в феврале (8 858 рублей), самая низкая — в мае (8 229 рублей).

За тот же период прошлого года самый большой средний чек был зафиксирован в январе (10 055 рублей), самый маленький — также в мае (9 164 рубля).

За первые шесть месяцев 2019 года пик по количеству и объему переводов с карты на карту пришелся на апрель. Так, за второй весенний месяц было совершено 21,8% от общего числа переводов.