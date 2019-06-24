Увеличение административных штрафов может помочь сократить число утечек данных в банковском секторе, сообщил на пресс-конференции президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«Штрафы за разглашение информации с ограниченным доступом составляют от 500 рублей до 1 тысячи для физических лиц и 4—5 тысяч рублей для должностного лица. Мера ответственности в этом случае не соответствует (ущербу. — Прим. ред.)... В административной части ответственности может быть целесообразно усиление, в части уголовного преследования, думаю, мы имеем достаточно возможностей», — сказал Тосунян.

Ранее СМИ сообщали об утечке данных почти 900 тыс. клиентов трех банков. Попавшие в открытый доступ файлы содержали имена, адреса и телефоны клиентов, а в некоторых случаях — паспортные данные.