Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Рускобанка контролировавших его лиц в общем размере более 2,929 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в понедельник, 24 июня, на сайте агентства.

Напомним, лицензия у банка была отозвана 21 июня 2016 года. Банк был признан банкротом 29 марта 2017 года, АСВ было назначено конкурсным управляющим.

Ответчиками по иску, поданному 21 июня 2019-го, АСВ указывает Нечаеву Л. В., Тавдидишвили Ю. М., Абанину К. Г., Голосова А. И., Малыгина А. А., Рогачеву Е. А., Тарасову Е. В., Урбановича О. Г., Юрковца А. В., Виленчика В. И., Мельникова О. Н., Сусликова Ю. А., Тестова А. Ю., Точицкого А. В, Шамликашвили В. А. и Семкина А. А.

Напомним, Людмила Нечаева была исполняющей обязанности директора банка. Вместе с ней в правление кредитной организации входили Анатолий Голосов, Ксения Абанина, Елена Тарасова. Виктория Шамликашвили, Владимир Виленчик, Олег Мельников, Александр Тестов были в числе членов совета директоров банка, Алексей Семкин в свое время возглавлял совет.



«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 1 октября 2014 года по 21 июня 2016 года контролировавшими банк лицами совершались действия по предоставлению заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам и замещению ликвидных активов банка на неликвидные. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства. В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — отмечают в АСВ.