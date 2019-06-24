Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ЮниКредит Банка на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Кредитный рейтинг ЮниКредит Банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с высоким уровнем кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) ЮниКредит Банка также высокая ввиду комбинации сильных рыночных позиций при значительном буфере абсорбции убытков и адекватном риск-профиле», — говорится в сообщении.

Ввиду достаточно универсального характера деятельности банка диверсификация его операционного дохода оценивается как умеренно высокая. Значительный буфер абсорбции убытков подтверждается высоким уровнем основного капитала ЮниКредит Банка по регулятивным нормам и по базельским стандартам. Кроме того, банк обладает устойчивой прибыльностью вне зависимости от фазы экономического цикла, что в совокупности с консервативной дивидендной стратегией обуславливает достаточно высокую генерацию капитала в течение последних пяти лет.

Адекватная оценка риск-профиля ЮниКредит Банка обусловлена качественной системой риск-менеджмента, которая характеризуется прозрачностью и независимостью в принятии внутрибанковских решений, а также регулярным совершенствованием риск-методик и проведением стресс-тестирования показателей достаточности капитала, ликвидности и рыночного риска. Сильная позиция по ликвидности обусловлена высоким объемом ликвидных и высоколиквидных активов. Отмечается удовлетворительный профиль фондирования.

К негативному рейтинговому действию могут привести снижение готовности материнской компании UniCredit Group оказывать поддержку банку и существенное снижение уровня кредитоспособности поддерживающей организации.