Арбитражный суд Москвы 20 июня удовлетворил иск Альфа-Банка к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным структурам на 16,8 млрд рублей, говорится в картотеке арбитражных дел, где опубликовано решение суда: ответчики — им принадлежат торгово-развлекательные центры «Филион» и «Черемушки», а также три офисных комплекса «Агата», «Центр-Т» и Cherry Tower — обязаны выплатить банку 262 млн долларов просрочки по долгу и неустойку в 9,5 млн долларов, сообщают «Ведомости» .

После того как у «Югры» в июле 2017 года ЦБ отозвал лицензию, Альфа-Банк практически сразу обратился в суд с требованием досрочно погасить задолженность, которая оценивалась банком почти в 700 млн долларов; тогда стороны заключили мировое соглашение: структуры Хотина обязались гасить долг в соответствии с графиком, а Альфа-Банк должен был прекратить все судебные действия, но в мае этого года Альфа-Банк подал в Мещанский районный суд пять исков против Хотина и ряда его компаний, они касались взыскания сумм по кредитам или договорам поручительства.

Компания «Экстракт-Фили», которая владеет ТРЦ «Филион» в Багратионовском проезде, заложила в Альфа-Банке в июне 2016 года до 2023 года системы безопасности, коммуникаций и жизнеобеспечения, писали «Ведомости», при этом само здание ТРЦ «Филион» с июня 2016 года находилось в ипотеке у Альфа-Банка как обеспечение по кредиту в иностранной валюте; аналогичная ситуация была с залогами у других компаний из иска: «Агрегата», «Альфа-инвеста», «Вентуса», «Оптиматехностимула» и «Бриз-21».

Альфа-Банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры» Иски «Альфы» по взысканию залогов связаны с ситуацией вокруг «Югры».

Самые дорогие активы, которые могут перейти к Альфа-Банку, — это ТРЦ «Филион» и Cherry Tower, говорит партнер Colliers International Станислав Бибик, стоимость каждого он оценивает в 10—12 млрд рублей; «Черемушки», «Центр-Т» и «Агат» можно оценить еще не менее чем в 10 млрд рублей, подсчитал управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, но продать одним лотом эти объекты нереально.

Банк сможет получить залоговую недвижимость у ответчиков в минимальные сроки, от полугода до года, если они не собираются банкротиться, говорит руководитель направления «банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков; если же будет банкротство, то сроки затянутся; в случае банкротства другие кредиторы, чьи требования не обеспечены залогом, могут не согласиться с порядком продажи или ценой актива и активно оспаривать проведенные сделки в суде, тогда процесс может затянуться от нескольких месяцев до года с момента введения процедуры банкротства, резюмирует Пермяков.