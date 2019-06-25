Геобанк нанял человекоподобного робота на должность консультанта в свой многофункциональный банковский офис. Робот может выполнять функции сразу нескольких сотрудников и ряд дополнительных задач, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Робот расположится рядом с отделением банка и будет привлекать новых клиентов: рассказывать об услугах банка, отвечать на вопросы, даже фотографировать посетителей и печатать фото. Среди преимуществ такого работника — отсутствие человеческого фактора: робот не устает, не уходит на больничный и в отпуск, у него всегда хорошее настроение», — говорится в сообщении банка.

Робот произведен российской компанией Promobot.



«Банковские работники — одна из первых профессий, которые полностью заменят роботы. Подобное уже случалось, когда появлялись калькуляторы, кассовые аппараты, банкоматы, затем мобильные приложения. На каждом из этих этапов машина забирала часть функционала сотрудника, и мы делаем еще один шаг в этом направлении», — рассказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Промоботы трудятся в 34 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников.