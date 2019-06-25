Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Газпромбанка на уровне «ruАА+» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной оценкой рыночных позиций при адекватных корпоративном управлении, ликвидной позиции и способности к генерации капитала, а также удовлетворительных оценках его достаточности и качества активов. Ключевым фактором, оказавшим влияние на уровень рейтинга, выступает исключительная значимость Газпромбанка для российской банковской системы (банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с критериями Банка России) и высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и органов власти в случае необходимости», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

Сильная оценка рыночных позиций отражает устойчивые конкурентные позиции банка в ключевых кредитных сегментах и широкую географию присутствия. Концентрация бизнеса на основных сегментах рассматривается как достаточно высокая (в структуре доходов превалируют процентные доходы от корпоративного кредитования), однако данный фактор частично нивелируется тем, что крупнейшие заемщики представлены российскими отраслевыми лидерами и системообразующими организациями, указывают аналитики, но обращают внимание, что, с другой стороны, специализация оказывает сдерживающее влияние на чистую процентную маржу банка.

Удовлетворительная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации обусловлена невысокой устойчивостью капитала к возможному обесценению крупных кредитов и текущими показателями рентабельности (согласно отчетности по РСБУ, показатель ROE по прибыли после налогообложения равнялся 4% за год с 1 апреля 2018-го; средняя рентабельность капитала по прибыли после налогообложения, согласно отчетности в соответствии с МСФО, за 2018 год — I квартал 2019-го составила 7,4%) в сочетании с высоким покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности. Показатель чистой процентной маржи на протяжении последних трех лет поддерживался в диапазоне 2,5—3%, что ниже среднерыночного уровня, однако с учетом специализации банка это рассматривается агентством как адекватный уровень.

Качество ссудного портфеля по юридическим лицам оценивается как адекватное. Розничный кредитный портфель представлен в основном ипотекой, доля потенциально проблемных ссуд низкая, следует из релиза агентства.

Аналитики оценивают ликвидную позицию банка как адекватную (в том числе указывают на широкий спектр источников дополнительной ликвидности), при этом отмечают высокую концентрацию ресурсной базы, но это во многом объясняется стратегическим партнерством банка и ПАО «Газпром».



«Корпоративное управление и уровень стратегического планирования рассматриваются как адекватные стоящим перед банком задачам. Фокус развития банка в будущем, помимо консервативного развития корпоративного кредитования, будет направлен на увеличение доли розничного сегмента как по активной, так и по пассивной стороне баланса, что позволит повысить маржинальность и диверсифицировать доходную и ресурсную базу. Кроме того, в связи с активизацией розничного направления проводится трансформация технологической базы, призванная в том числе повысить конкурентоспособность банка в данном аспекте», — пишут аналитики.

