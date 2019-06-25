Государственная дума приняла в третьем чтении закон, определяющий правила взаимодействия банка и организации — поставщика платежных приложений, таких как Apple Pay, Samsung Pay, Mir Pay. Об этом сообщается во вторник на сайте нижней палаты российского парламента.

Законом «О внесении изменений в федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводятся понятия «платежное приложение», «поставщик платежного приложения», «платежный агрегатор».

Также документом определяются правила взаимодействия банка и организации — поставщика платежного приложения для безналичного перевода средств, в том числе выполнение требований ЦБ к защите информации.

При этом оператор по переводу денежных средств не вправе будет предоставлять поставщику платежного приложения сведения об аналогах собственноручных подписей, кодах, паролях и иные сведения, используемые для удостоверения права клиента оператора по переводу денежных средств распоряжаться денежными средствами, указано в релизе Думы.

Часть принятых депутатами законодательных поправок касается функционирования Системы быстрых платежей Банка России, следует из текста законопроекта к третьему чтению и публиковавшихся ранее пояснений.

Так, часть 9 статьи 20 закона «О национальной платежной системе» («Правила платежной системы») дополняется следующим предложением: «Правилами платежной системы Банка России могут быть установлены особенности получения участниками платежной системы Банка России услуг в рамках платежной системы Банка России, включая случаи обязательности использования данных услуг и указания средств индивидуализации этих услуг (знака обслуживания)».

Принят во втором чтении законопроект об обязательности участия банков в Системе быстрых платежей Как предполагается, во второй половине 2019 года в СБП можно будет делать переводы в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги, в частности с использованием QR-кодов.

В свою очередь, статья 18 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в которой прописаны функции совета директоров ЦБ, расширяется положениями о том, что совет «определяет тарифы на услуги в платежной системе Банка России» и «максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств и предоставление иных услуг в рамках платежной системы Банка России».

Ранее в Центробанке, комментируя принятие Госдумой законопроекта во втором чтении, указывали, что документом предусмотрено обязательное участие банков в Системе быстрых платежей. ЦБ сообщал, что планирует установить следующие сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года — для системно значимых, 1 сентября 2020 года — для банков с универсальной лицензией.

Также в ЦБ указывали, что, как предполагается, во второй половине 2019 года в СБП можно будет делать переводы в пользу юридических лиц, например за товары и услуги, в частности с использованием QR-кодов. Закон наделяет Банк России полномочиями устанавливать порядок кодирования платежных реквизитов, в том числе по QR-коду.



Кроме того, как сообщалось, законопроектом предусматривается возможность операций по переводу электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Кредитные организации — операторы электронных денежных средств будут передавать информацию о таких операциях Банку России.