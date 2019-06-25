Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Новый Век» на уровне «ruВ». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, удовлетворительными качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в релизе агентства .

КБ «Новый Век» представлен головным офисом в Москве, специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, операциях на рынке межбанковского кредитования и валютно-обменных операциях, напоминают в «Эксперт РА».

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные масштабы бизнеса банка на российском банковском рынке. Клиентская база банка является ограниченной, что обуславливает повышенную концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска. Отмечается низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности, обусловленная значительными объемами вложений банка в высоконадежные, но низкодоходные активы в виде депозитов в Банке России, МБК под залог ценных бумаг с высоким кредитным качеством (операции РЕПО), операций «валютный своп» с центральным контрагентом.

Адекватная позиция по капиталу обусловлена высокими значениями нормативов достаточности собственных средств банка (Н1.0 на 1 мая 2019 года — 50,8%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 33%, Н1.4 составляет 22%) и устойчивостью капитала к реализации кредитных и рыночных рисков. Бизнес банка характеризуется адекватными показателями рентабельности, при этом значительную долю в структуре финансового результата занимают доходы от операций с иностранной валютой.

Качество активов оценивается как удовлетворительное. В частности, кредитный портфель по юрлицам (27% валовых активов на 1 мая 2019 года) характеризуется умеренно высокой долей ссуд III и IV категорий качества (21%) и слабой диверсификацией по отраслям. Обеспеченность ссудного портфеля высокая.

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности. Концентрация привлеченных средств на крупных клиентах оценивается как высокая. Вместе с тем банк располагает источниками дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг.



Качество корпоративного управления оценивается консервативно. В числе прочего рейтинговое агентство отмечает, что «значительный объем проводимых банком валютно-обменных операций в структуре кассового оборота повышает чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам ввиду ужесточения надзора со стороны Банка России и влечет за собой повышенную нагрузку на финансовый мониторинг».

