Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило банку «Национальный Стандарт» долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B3», изменив прогноз по ним со «стабильного» на «позитивный». Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка подтверждены на уровне «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Как поясняют в Moody's, «позитивный» прогноз отражает ожидания агентства, что банк, продемонстрировавший в последнее время существенное улучшение качества активов и диверсификацию бизнеса, сохранит эту тенденцию. При этом банку еще предстоит подтвердить устойчивость возврата к положительным финансовым результатам.

Moody's в числе прочего указывает на значительный рост кредитного портфеля банка по МСБ за последнее время вслед за присоединением РусЮгбанка, при этом кредитование крупных заемщиков, а также строительной отрасли и операций с недвижимостью сократилось.



Несмотря на недавние улучшения, рейтинг банка по-прежнему ограничивается невысоким уровнем резервирования по ссудам, существенным размером риска на связанного заемщика, ограниченной клиентской базой банка и высокой концентрацией фондирования на депозитах крупнейших клиентов и межбанковском РЕПО, следует из релиза Moody's.