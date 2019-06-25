Промсвязьбанк уплатил штраф за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом сообщает во вторник Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

Ведомство 11 марта этого года наложило на кредитную организацию штраф в размере 150 тыс. рублей за распространение ненадлежащей рекламы.

Поводом для привлечения банка к административной ответственности послужило заявление физического лица. Заявитель пожаловался на то, что получил рекламное СМС-сообщение Промсвязьбанка: «Уважаемый …, предлагаем выгодные ставки для Ваших сбережений! Оформите вклад «Мой доход» под 7,45% годовых в рублях. Удобнее — в мобильном или интернет-банке: http://.... Подробнее: http://.... ПАО «Промсвязьбанк». В УФАС уточняют, что в сообщении отсутствовала часть существенной информации об услуге.

В ходе административного расследования был проанализирован порядок оказания рекламируемой банковской услуги. Установлено, что размер процентной ставки по вкладу является не единственным условием.

Умалчивание в рекламе об иных условиях вклада «Мой доход», которые влияют на сумму доходов/расходов клиента, «является незаконным и вводит (может ввести) потребителей в заблуждение», подчеркивают антимонопольщики.

В связи с этим СМС-реклама банка была признана ненадлежащей, противоречащей требованиям части 7 статьи 5 и пункта 2 части 2 статьи 28 федерального закона «О рекламе».

Промсвязьбанку назначили в Нижегородской области штраф в 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе Потребитель обратил внимание на то, что в рекламном сообщении отсутствует часть существенной информации о предлагаемой финансовой услуге, что ввело его в заблуждение.

За выявленное нарушение финансовая организация была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Не согласившись с вынесенным постановлением, банк оспорил его в судебном порядке. Арбитражный суд Нижегородской области, рассмотрев заявление Промсвязьбанка, 24 апреля этого года признало постановление законным и обоснованным. В апелляционном порядке постановление не обжаловалось.



Банк 25 июня уведомил Нижегородское УФАС об уплате наложенного штрафа.