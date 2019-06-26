Компании смогут открывать счета и получать другие услуги банков дистанционно на основании биометрии, сданной их уполномоченными сотрудниками, сообщает «Коммерсант» .

С 2020 года Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию образцов лица и голоса граждан, сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС), при обслуживании корпоративных клиентов. До 15 июля кредитные организации, согласно паспорту проекта «Удаленная идентификация. 2-й этап», должны сформировать и представить на рассмотрение рабочей группе свои предложения для проработки организационно-правовой базы.

Техническая реализация процесса уже продумана: сотрудник организации (гендиректор, главбух, иной уполномоченный представитель) сдает биометрию как физлицо в ЕБС, а далее компания через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) подтверждает его полномочия, и потом тот же представитель удаленно верифицируется в интересующем его банке. Необходимые документы направляются в электронном виде в банк, который открывает счет.

В ЦБ подтвердили изданию, что вопрос прорабатывается. В «Ростелекоме» (оператор ЕБС) отметили, что уже разработана дорожная карта реализации проекта, он обсуждается с рынком.

В банках отмечают, что использование биометрии в корпоративном сегменте выгодно и банкам, и клиентам. «Сейчас удаленное обслуживание бизнеса ограничено географией партнерской курьерской сети, — поясняет глава управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков. — Возможность удаленной идентификации предпринимателя стирает эти границы».

По словам начальника управления развития МСБ Абсолют Банка Сергея Нечушкина, дистанционное открытие счета может быть востребовано корпоративными клиентами, которые работают по госконтрактам и вынуждены под каждый новый заказ открывать отдельный счет, часто быстро и в другом регионе. Как пояснил Нечушкин, банки смогут с помощью биометрии снизить расходы на обслуживание на 5—7%.

При этом, отметил директор департамента электронного бизнеса малого и среднего бизнеса ПСБ Иван Паткин, биометрия в корпоративном сегменте не приведет к единовременному росту затрат банков, кроме разве что дополнительных инвестиций в инфраструктуру, которые со временем окупятся. В «Ростелекоме» также отметили, что внедрение биометрии в корпоративном сегменте приведет к снижению фрода и защите от доступа к информации третьих лиц, поскольку биометрическая идентификация, в отличие от ЭЦП, может точно сказать, кто именно обращается за услугой.

Однако, по словам замдиректора департамента цифрового бизнеса юридических лиц «Открытия» Антона Огородникова, сейчас законодательно не разрешена удаленная идентификация с использованием биометрических данных для получения банковских услуг ИП и юрлиц, и вопрос необходимо решить в рамках рабочей группы. Кроме того, необходимо будет определиться и со стоимостью верификации клиента-юрлица.