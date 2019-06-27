Почта Банк рассматривает возможность выхода на рынок автокредитования, рассказал Банки.ру предправления кредитной организации Дмитрий Руденко. По его словам, банк сейчас анализирует ситуацию с продажами автомобилей и выдачами таких ссуд. Запуск нового бизнес-направления может состояться в 2020 году.

«Если говорить серьезно, то это следующий год уже, но мы об этом серьезно думаем, потому что запросы от клиентов есть. Мы, наконец, выполнили свою основную задачу, сформировали сеть, теперь эту сеть нужно нагружать бизнесом. Это сеть по всей стране, это наше конкурентное преимущество», — сказал Руденко в кулуарах OFFICEPARTY, прошедшей в офисе Банки.ру.

По итогам 2018 года число отделений Почта Банка превысило 18 тыс. в 83 регионах РФ. За прошлый год организация показала заметный рост в сегменте POS-кредитования — портфель банка увеличился на 43% до 38,3 млрд, подсчитало агентство FrankRG. Опыт в этом сегменте может быть полезен и в автокредитовании, уверен предправления Почта Банка.

«50 тысяч POS-партнеров у нас есть, и добавить к этому тысячу автопартнеров несложно. Это не очень большая сеть для нас. Повторять то, что делают, может быть, смысла нет, подумаем», — признается Руденко.

Крупную сеть, действительно, можно расценивать как преимущество, но автокредитование сейчас — высококонкурентный рынок, замечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Для Почта Банка развитие данного направления — скорее способ диверсифицировать бизнес, считает аналитик.

По данным Национального бюро кредитных историй, в I квартале 2019 года 59,2% автомобилей в России покупались в кредит. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных ссуд выросло на 13,7% — это сопоставимо с показателями «докризисного» 2014 года.

«Рост совокупного портфеля автокредитов по банковскому сектору составляет 4,04% за четыре месяца 2019 года, немногим лучше прошлогодней динамики», — говорит аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. Он обращает внимание не только на динамику автокредитования, но и на сам авторынок. Фактические продажи машин сокращаются — только в мае «просадка», по разным оценкам , составила от 6,7% до 18% в годовом выражении.

Если Почта Банк решит развивать направление автокредитования, он мог бы позаимствовать опыт ВТБ, констатируют аналитики. В 2018 году ВТБ нарастил портфель автокредитов до 113,45 млрд рублей, обогнав по этому показателю группу Сбербанка.

«С применением опыта головного банка и собственных наработок Почта Банк вполне может запустить продукт, который за несколько лет условно стабильного авторынка сможет вывести банк в топ-10-15 по портфелю автокредитов. Это может произойти быстрее, если в группе ВТБ будет решение переложить автокредитование на Почта Банк, как это сделано в группе Сбербанка, где автокредитованием занимается в основном «Сетелем», — резюмирует Тихонов.

Даже при поддержке ВТБ в лидеры рынка автокредитования Почта Банк все равно не выйдет, уверен Путиловский. «При наличии менеджерской команды с опытом и качественного бизнес-плана банк способен получить заметную долю на рынке, однако ему будет крайне сложно попасть в топ-5 без покупки портфелей у других банков», — заключает аналитик «Эксперт РА».