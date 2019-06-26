Совладельцам Альфа-Банка Михаилу Фридману и Петру Авену выплатят по 1 млн долларов в качестве вознаграждения по итогам работы банка за 2018 год. Решение принято единогласно на годовом собрании акционеров банка, говорится в материалах кредитной организации.

Выплата будет произведена не позднее 16 июля. Такой же размер вознаграждения Фридман и Авен получили годом ранее.

Михаил Фридман входит в совет директоров банка, а Петр Авен возглавляет этот совет.

Банк решил не выплачивать дивиденды по акциям за 2018 год, а также не делать отчислений в резервный фонд банка, так как он достиг величины, установленной уставом банка. Чистую прибыль в размере 106,6 млрд рублей банк направит на увеличение объема капитала, а также зачислит на счет нераспределенной прибыли.