Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги депозитов Интерпромбанка до «Caa1» с «B3» с ухудшением прогноза со «стабильного» до «негативного». Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка понижены до «caa1» с «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Moody's .

Понижение долгосрочных рейтингов и базовой оценки кредитоспособности отражает возросшую неопределенность относительно будущей производительности активов Интерпромбанка, в частности ссуд, выданных ограниченному числу экономически связанных заемщиков из нефтегазового сектора, поясняют аналитики. Неопределенность по поводу обслуживания ссудного портфеля усилилась на фоне дела о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода, который ранее контролировался одним из крупнейших акционеров Интерпромбанка. Несмотря на то, что сам банк не выдавал ссуд предприятию, очень высокая концентрация кредитного портфеля банка на ряде заемщиков из нефтегазового сектора, у которых ранее были тесные экономические взаимоотношения с проблемным НПЗ, повышают неопределенность относительно будущей способности крупнейших заемщиков банка генерировать достаточный денежный поток для обслуживания кредитов и обеспечивать банку достаточный доход для полного покрытия операционных расходов.

При этом последние показатели достаточности капитала у банка были хорошие, хотя это необязательно даст ему полную защиту в случае возможного обесценения активов с учетом высокой концентрации кредитного портфеля на отдельных заемщиках и секторах экономики.



«Негативный» прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам банка отражает ожидания аналитиков, что на его показатели кредитоспособности будет оказывать дополнительное давление увеличение потребности в резервах в свете рисков по активам и возможного уменьшения доходов и операционной эффективности на фоне предполагаемого снижения активности банка в кредитовании компаний нефтегазового сектора.