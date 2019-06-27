Участники рынка и ЦБ обсуждают возможность расширения Системы быстрых платежей (СБП) на межбанковские расчеты, сообщает «Коммерсант» .

Рабочая группа по СБП при ассоциации «Финтех» с участием ЦБ разрабатывает механизм осуществления межбанковских платежей через эту систему. Член совета директоров РНКО «Платежный центр» (РНКО входит в рабочую группу) Александр Погудин подтвердил, что такая возможность обсуждается, указав, что это актуальная идея. «Пока этот вопрос находится в стадии анализа и изучения», — указывает исполнительный директор НПС Мария Михайлова.

По мнению экспертов, внедрение такой возможности облегчит жизнь как системам денежных переводов, их контрагентам в лице кредитных организаций, так и банкам в рамках платежных систем (спонсоров и ассоциированных членов).

Как отмечает гендиректор платежной системы «Золотая корона» Виктория Смоленская, реализация в СБП возможности подкреплять корсчета «актуальна прежде всего для банков, являющихся косвенными участниками карточных платежных систем, а также участников систем переводов». «При реализации в СБП указанной возможности банк сможет на выходных пополнить счет, и платежи по его картам не остановятся», — считает она. В настоящее время рынок межбанковских кредитов работает в будние дни, поэтому казначействам банков необходимо заранее оценить объем средств, необходимый для осуществления расчетов в СБП и для обеспечения расчетов в начале дня после выходных и праздников.

Принят закон об электронных платежах, позволяющий сделать обязательным участие банков в СБП Ранее ЦБ сообщал, что планирует установить следующие сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года — для системно значимых, 1 сентября 2020 года — для банков с универсальной лицензией.

При этом свободную ликвидность, которая не будет задействована в этих расчетах, кредитные организации размещают на межбанковском рынке или в самом ЦБ, что обеспечивает им дополнительный доход. По словам собеседников издания в банках—участниках системы, при сокращении лимита счета СБП до критического уровня Банк России информирует банк, а тот должен принять решение о повышении и отправить сообщение регулятору. Но для этого необходим режим работы определенных сотрудников банка в режиме 24/7. Это могут позволить себе лишь крупные кредитные организации с собственным процессингом (таких банков около 50), который они поддерживают круглосуточно. «Оптимальным вариантом была бы возможность подкредитовывать СБП в рамках корсчета без спецсчета, — уверен зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. — Однако если нельзя закрыть специальный раздел корсчета под СБП, то любые механизмы, позволяющие оптимизировать размер зависших без дела остатков на счете деньгами ЦБ или других банков, — это благо, так как это дает гибкость».