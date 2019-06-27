На покупку потребительских товаров в мае 2019 года в России было выдано 1,4 млн кредитов, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Среди регионов РФ самое большое количество выданных потребительских кредитов в мае-2019 было зафиксировано в Москве (65,7 тыс. кредитов), Московской области (59,8 тыс.), Краснодарском крае (52,9 тыс.), Башкирии (49,4 тыс.), Татарстане (47,5 тыс.), Свердловской области (44,6 тыс.).

Региональная динамика выдачи потребкредитов оказалась разнонаправленной. По сравнению с маем 2018 года самое значительное сокращение выдачи (среди 30 регионов, лидирующих по объемам данного вида розничного кредитования) было зафиксировано в Свердловской области (минус 12,5%), Хабаровском крае (минус 10,8%), Удмуртии (минус 10,7%), Алтайском и Краснодарском краях (минус 7,6% и 6,3% соответственно).

В то же время в ряде регионов в мае 2019 года был отмечен рост выдачи потребкредитов, в том числе в Омской области (плюс 7,8%), Москве (плюс 4,3%), Московской, Тульской и Ленинградской областях (плюс 2,6%, 1,8% и 1,5% соответственно).

«По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по охлаждению рынка розничного кредитования, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В этой связи банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей».



НБКИ по состоянию на 1 мая 2019 года консолидирует информацию более 4 тыс. кредиторов о кредитах более чем 96 млн заемщиков.