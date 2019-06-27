Бывший председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев подал кассационную жалобу на отказ в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения о действительности приказа ЦБ об отзыве лицензии, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Таким образом, банк обжаловал в Арбитражном суде Московского округа определение первой инстанции от 8 февраля и постановление апелляции.

Как ранее отметил представитель заявителя, ЦБ применил норму закона, согласно которому регулятор имеет право лишить лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия за последний год. Однако банк считает, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены кредитной организацией, что во многих случаях подтверждалось самим Банком России.

​Суд вновь отказал банку «Югра» в пересмотре решения о законности отзыва лицензии Кредитная организация в лице экс-главы банка Дмитрия Шиляева обжаловала в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 8 февраля.

Согласно законодательству, ЦБ РФ мог отозвать лицензию, если обоснует невозможность исполнения первоначального плана участия АСВ и на этом основании отменит ранее принятое решение не отзывать лицензию, заметил заявитель. Кроме того, позиция регулятора строилась на том, что есть отчетность АСВ на 22 июля 2017 года и в этот день капитал банка составлял минус 7 млрд рублей. В то же время, как отметил представитель банка, из отчетности АСВ следует, что на 8 и 10 июля 2017 года ни один из нормативов не был нарушен и капитал превышает 33 млрд рублей.

Однако арбитраж Москвы 20 декабря 2017 года отклонил заявление об отмене приказа ЦБ об отзыве лицензии.

Банк подал заявление о пересмотре этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам, согласно которым ЦБ не проводил оценку недвижимости банка по закону «Об оценочной деятельности» и произвольно снизил стоимость недвижимости. Кроме того, временная администрация, по мнению заявителя, произвольно доформировала резервы по ссудам.

Лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра» регулятор отозвал 28 июля 2017 года.