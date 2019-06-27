Банк «Открытие» должен показывать стабильную работу еще как минимум в течение двух лет, чтобы заинтересовать инвесторов, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

«По дискуссиям с абстрактными потенциальными инвесторами мы понимаем, что инвесторы хотели бы видеть успешную работу группы «Открытие» (банка «Открытие») не только в 2018 году, в 2018-м она успешная, но и на протяжении как минимум еще двух лет, потому что инвесторам нужна стабильность хорошей доходности», — сказал он.

Поздышев также добавил, что для продажи акций нескольким инвесторам нужно внести изменения в законодательство, которое сейчас предусматривает продажу не менее 70% акций банка после финансового оздоровления одному инвестору.