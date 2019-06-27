Превышение процентных ставок банка по депозитам и кредитам над средневзвешенными по рынку, а также снижение расходов на рекламу по отношению к активам сигнализируют об ухудшении финансового состояния банка и росте вероятности дефолта. К такому выводу пришел Лев Фомин из банка «ФК Открытие», опубликовавший статью об этом в июньском выпуске научного журнала Банка России «Деньги и кредит» .

В работе, посвященной построению вероятностной модели дефолта российских банков, анализируются микроданные из ежемесячных отчетов, направленных российскими банками в ЦБ за период с июля 2010 года по декабрь 2017-го. Стандартный набор зарекомендовавших себя ранее предикторов дефолта банка дополнен тремя новыми предикторами: это превышение процентной ставки по депозитам над средневзвешенной по рынку, превышение процентной ставки по кредитам над средневзвешенной по рынку и отношение расходов на рекламу к активам банка. «Эти предикторы строятся на основе балансовых показателей, которые не попадают под контроль в рамках нормативов Банка России, что снижает вероятность их фальсификации», — отмечает автор исследования.

В числе прочего он указывает, что в большинстве подобных исследований дефолт банка определяется исключительно как отзыв лицензии. Однако, по мнению Фомина, «это не совсем верный подход, так как, например, процедура санации сигнализирует о том, что, хотя у банка не отозвана лицензия, он находится на грани банкротства». В рамках нового исследования определение дефолта банка задается как наступление одного из следующих событий: у банка отзывается лицензия; банк попадает под процедуру санации; банк поглощается другой кредитной организацией, при этом накануне сделки его финансовое состояние расценивалось как тяжелое (близкое к банкротству).

Исследователь приходит к выводу, что добавленные им предикторы значимы для предсказания дефолта банка и увеличивают прогнозную силу модели, хотя и незначительно.

«Основным результатом данного исследования стало то, что благодаря трем нововведенным предикторам качество предсказания увеличилось на 5%... Таким образом, превышение процентной ставки по депозитам и по кредитам над соответствующими средневзвешенными по рынку, а также снижение расходов на рекламу по отношению к активам сигнализируют об ухудшившемся финансовом состоянии банка и возросшей вероятности дефолта», — пишет эксперт.

Помимо результатов подсчетов, подтверждающих его тезисы, автор приводит логические объяснения.

Так, предполагается, что банк, столкнувшись с оттоком своих ключевых депозитов, начнет активнее привлекать средства населения, для чего и будет завышать ставки. В связи с тем, что банки не публикуют в отчетностях процентные ставки, а на сайтах далеко не всегда есть исторические данные, аналитик использует свою формулу расчетов: «Из банковской отчетности, публикуемой Банком России, я беру данные по начисленным за месяц процентам для выплаты физическим лицам и отношу к средней сумме привлеченных средств физических лиц за этот же период. Для того чтобы получить эквивалент годовой процентной ставки, необходимо умножить полученное значение на 12».

Предиктор «отношение средней процентной ставки по кредитам в банке к средневзвешенной по рынку», как указывает автор исследования, «предназначен для того, чтобы зафиксировать признаки недобросовестного поведения банков — вероятных будущих банкротов, стремящихся «рисковать ради воскрешения»… путем переориентации на кредитование более высокодоходных, но вместе с тем и более рискованных заемщиков». «Следовательно, завышенные процентные ставки по кредитам могут сигнализировать о том, что банк готов брать на себя повышенный риск, а значит, сознательно жертвовать качеством своих активов», — заключает эксперт.

Кроме того, если финансовое положение банка ухудшается и менеджмент это осознает, то, как правило, расходы на рекламу сокращаются, указывает Фомин. Данный показатель определяется как отношение затрат на рекламу к активам банка, поскольку бюджеты на рекламу у крупных и мелких банков сильно разнятся. «Рекламируют себя только те банки, которые намерены продолжать свою деятельность», — поясняет автор исследования.

В числе прочего он обнаружил, что коэффициент ликвидности оказывается статистически незначимым предиктором. По словам Фомина, это не первая работа на российских данных, которая приходит к такому выводу. «Объяснить это можно российской спецификой: при недостатке ликвидных средств банк может обратиться за займом в Банк России», — указывает он.



«Также оцененные модели показывают, что предпосылка too-big-to-fail (означающая, что крупные банки менее подвержены риску банкротства, поскольку их падение приведет к ощутимым потерям для экономики в целом, так что у регулятора есть сильная мотивация для предоставления им при необходимости финансовой поддержки) не находит подтверждения в данных», — добавляет эксперт.