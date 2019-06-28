МТС Банк подал в суд заявление об установлении временного ограничения на выезд из России для совладельца ГК «Люксор» Евгения Ленского, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Суд рассмотрит заявление 3 сентября.

Арбитраж 19 октября 2018 года ввел в отношении Ленского процедуру реструктуризации долгов. В реестр требований его кредиторов включена задолженность перед МТС Банком в размере 105,7 млн рублей.

Суд по иску МТС Банка ввел процедуру наблюдения в отношении структуры «Люксора» Требование банка в размере 105,7 млн рублей включено в третью очередь реестра кредиторов ООО.

В мае столичный арбитраж прекратил производство по заявлению латвийского Риетуму Банка о включении долга перед ним в размере 1,9 млрд рублей в реестр требований кредиторов Ленского, находящегося в процедуре банкротства. Производство по заявлению было прекращено в связи с отказом банка от требований в полном объеме.

Суд 18 апреля признал Ленского банкротом. В отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.