Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Бэнк оф Чайна на уровне «ruАА» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг обусловлен высокими уровнями достаточности капитала и рентабельности, удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемым качеством активов, адекватной оценкой корпоративного управления, а также сильной ликвидной позицией. Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнской структуры — четвертого в мире по величине активов системно значимого банка по классификации БКБН по состоянию на 1 января 2019 года. В 2015 году в целях повышения устойчивости капитала к обесценению активов капитал российского банка увеличен на 40 млн долларов. С апреля 2017 года по настоящий момент банк демонстрирует значимый прирост объема корпоративного кредитного портфеля, и для продолжения сбалансированного роста запланирована докапитализация на 100 млн долларов до конца 2019 года», — поясняется в релизе.

Агентство уточняет, что Бэнк оф Чайна — средний по величине активов финансовый институт, который является опорной расчетной кредитной организацией для китайского бизнеса, государственных структур и крупных российских компаний, многие из которых обслуживаются в банке более 20 лет. Головной офис банка находится в Москве, есть филиалы в Хабаровске и Владивостоке. С момента основания в 1993 году кредитная организация принадлежит BANK OF CHINA Ltd. (КНР), смены бизнес-модели за этот период не наблюдалось.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает значимую долю на рынке международных расчетов и одновременно невысокие позиции в основных сегментах традиционного банковского бизнеса. Кредитная политика подразумевает размещение активов в надежные инструменты с пониженной доходностью. Банк имеет узкую клиентскую базу заемщиков (13 крупных корпоративных заемщиков на 1 мая 2019 года).

«В силу кредитования клиентов преимущественно высокого кредитного качества либо наличия гарантий материнской структуры по 76% объема корпоративного ссудного портфеля отсутствует обеспечение в виде ликвидных залогов, ценных бумаг и гарантийных депозитов», — отмечают аналитики.

Банк имеет адекватный запас капитала для текущего риск-профиля. Бизнес банка характеризуется умеренно высокой рентабельностью капитала и высоким покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, а также низкой средней стоимостью фондирования. Поддержку рейтингу оказывает отсутствие планов по выплате дивидендов и ожидаемая докапитализация в среднесрочной перспективе.

Сильная ликвидная позиция обеспечена расчетной спецификой деятельности банка. Отмечается недостаточная стабильность привлеченных средств и их повышенная концентрация на крупных кредиторах. Запас ликвидности банка выдерживает потенциальный досрочный отток всех привлеченных срочных средств, или около 42% совокупного объема привлеченных средств на 1 мая 2019 года. Банк обладает существенными источниками дополнительной ликвидности.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов банка оценивается как адекватное с учетом методологий и накопленных практик банковской группы. Деловая репутация, опыт и квалификация топ-менеджмента банка положительно влияют на оценку корпоративного управления, также позитивно оценены бизнес-практики аудита. Банк не представил агентству детализированную стратегию развития на период после 2020 года (утверждение ожидается осенью 2019 года).