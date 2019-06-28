Федеральная антимонопольная служба России не будет применять каких-либо мер по отношению к банку «Открытие», поскольку кредитная организация заявила о пересмотре слогана про госбанк и тем самым исключила возможность возникновения признаков недобросовестной конкуренции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.



«Принимая во внимание, что банк «ФК Открытие» уже заявил о предстоящем пересмотре слогана своей рекламной кампании, исключив тем самым возможность возникновения признаков недобросовестной конкуренции со своей стороны, ФАС России не видит в настоящий момент оснований для применения мер антимонопольного реагирования, поскольку подконтрольный субъект уже самостоятельно совершил работу, направленную на предотвращение нарушения», — заявили в ФАС.

Люди делают деньги: что новый амбассадор банка «Открытие» говорит о финансах Банки в России рекламировали актеры, спортсмены, телеведущие и никогда — рэперы. «ФК Открытие» первым решился на подобный шаг. Банки.ру разбирался, волнуют ли его амбассадора Басту финансовые темы.

Банк «Открытие» в четверг объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как «надежный государственный банк непрерывных улучшений» и использовать слоган «государственный банк нашего времени». В ЦБ заявили, что выступают категорически против использования банком такого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, и намерены принять меры к ответственным за эту ситуацию.

Позже в кредитной организации заявили, что учтут позицию Банка России как своего акционера и будут использовать в предстоящей рекламной кампании другой слоган.

В ФАС также заявили, что проанализируют рекламные формулировки остальных госбанков. «ФАС России планирует провести анализ действий иных банков, имеющих долю государственного участия в уставном капитале, в части используемых при продвижении услуг формулировок», — сообщили в ведомстве.