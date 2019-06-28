С 1 июля 2019 года вступают в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам (займам), взятым на срок не более одного года: начисленные на такой кредит или заем проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в два раза, а после достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки должно быть прекращено. Напоминание о грядущих изменениях опубликовала пресс-служба Центробанка.

«Например, если человек взял взаймы 10 тыс., то он отдаст не более 30 тыс. (10 тыс. — долг, 20 тыс. — проценты, неустойка, иные платежи)», — поясняется в сообщении.

«Одновременно устанавливается предельное значение полной стоимости кредита (займа) и вводится ограничение ежедневной процентной ставки — 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов до зарплаты, выдаваемых микрофинансовыми организациями. С 1 июля 2019 года ПСК по таким займам не превысит 365%», — указывают в ЦБ.



Как уточняется, новый этап ограничений предусмотрен поправками в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступившими в силу 28 января 2019 года. «Это результат последовательной политики Банка России по социализации микрофинансового рынка и совершенствованию механизма защиты прав потребителей финансовых услуг», — подчеркивается в релизе.