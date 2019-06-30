Все официальные одобрения от банковских регуляторов, необходимые для продажи турецкой «дочки» Сбербанка банку Emirates NBD Bank, получены. Об этом сообщается в воскресенье в пресс-релизе Сбербанка.

«На текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены», — говорится в сообщении.

Сторонам осталось получить несколько разрешений регулирующих органов, запросы на которые уже сделаны. После их получения стороны будут иметь возможность завершить сделку.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank A.S. банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около 3,25 млрд долларов). В апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену. Также были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.

