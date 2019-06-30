Клиенты Тинькофф Банка при входе в мобильное приложение могут испытывать трудности, банк до 2 июля исправит ситуацию, сообщили РИА Новости в кол-центре кредитной организации.



«Здесь, действительно, по техническим причинам может возникать ошибка. Коллеги в курсе данной проблемы, ориентировочно до 2 июля должны будут это исправить», — рассказал сотрудник кол-центра банка в беседе с корреспондентом.

Он посоветовал воспользоваться услугами банками через интернет-версию «Тинькофф». «Бывает, вы заходите, бывает, ошибка возникает… До этого времени используйте обычный браузер и наш сайт для входа», — посоветовал сотрудник кол-центра.

Пользователи мобильного приложения ранее в воскресенье сообщили, что при входе в систему столкнулись с трудностями: всплывает сообщение «Не удалось выполнить операцию. Повторите позже», а главная страница не показывает информацию о картах.