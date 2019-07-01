В семи российских банках по состоянию на 17 июня этого года открыто более 3,8 тыс. счетов эскроу с остатками на них в сумме 11 млрд рублей. Такие данные приводит в понедельник, 1 июля, Банк России, напоминая, что с сегодняшнего дня вступил в силу новый механизм финансирования жилищного строительства.

Поправки в законодательство о долевом строительстве предусматривают переход от модели привлечения средств граждан-дольщиков непосредственно на счета застройщиков к модели, когда средства дольщиков депонируются на специальных счетах эскроу в уполномоченном банке. Эти средства будут поступать в распоряжение застройщика только после завершения строительства и регистрации прав на первый объект долевого строительства.

Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в июле Формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных нововведений наступившего месяца.



Кроме того, по данным Центробанка, кредитные организации получили почти 1,8 тыс. заявок застройщиков на кредитование с использованием счетов эскроу. На 1 мая 2019 года заключено 100 кредитных договоров более чем на 74 млрд рублей.

«Банковская система готова к переходу на проектное финансирование застройщиков. Запас капитала уполномоченных банков позволяет заместить банковским кредитованием средства, которые застройщики получали от дольщиков», — комментирует заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.



В ЦБ уточняют, что подразделения банков, бизнес-модель которых предусматривает работу с застройщиками, присутствуют в каждом регионе России.