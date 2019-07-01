Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности петербургского банка «Александровский» на уровне «ruВ». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении агентства , «рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по достаточности капитала и ликвидности, удовлетворительным качеством активов и консервативной оценкой корпоративного управления».

Невысокая оценка рыночных позиций банка обусловлена его небольшой долей на российском банковском рынке и в домашнем регионе. Для бизнеса банка характерна слабая диверсификация активов, при этом агентством положительно оценивается низкая концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах.

Для банка характерны адекватные значения нормативов достаточности собственных средств, однако он демонстрирует слабую эффективность деятельности, что ограничивает возможности увеличения капитала за счет капитализации прибыли. Вместе с тем агентство отмечает приемлемый уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности. Устойчивость капитала к потенциальному обесценению активов оценивается как невысокая.

Основная доля активов банка приходится на ссуды корпоративным клиентам и портфель ценных бумаг (32% и 43% валовых активов соответственно на 1 мая 2019 года), при этом корпоративный кредитный портфель характеризуется приемлемым уровнем просроченной задолженности. Агентство обращает внимание на некоторое снижение имущественной обеспеченности ссудного портфеля за последние 12 месяцев, однако ее значения остаются на приемлемом уровне. Портфель ценных бумаг характеризуется высоким кредитным качеством и активно используется банком для привлечения короткого фондирования в рамках операций РЕПО.



В числе прочего «Эксперт РА» отмечает наличие у банка отдельных недостатков в управлении кредитными рисками и риском ликвидности. У банка есть стратегия развития на 2019—2021 годы, однако, по мнению агентства, рост объемов бизнеса на горизонте действия стратегии будет существенно ограничен возрастающей конкуренцией со стороны госбанков и крупнейших частных игроков.