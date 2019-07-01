Банк России опубликовал консультативный доклад «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации» . Основная тема документа, в формировании концепции которого приняло участие Агентство по страхованию вкладов и который учитывает в том числе предложения представителей законодательных органов власти, социальных организаций и бизнес-сообщества, — расширение периметра страховой защиты.

Так, в докладе рассматриваются возможность увеличения лимита выплат гражданам в особых жизненных ситуациях и распространение страховой защиты на средства отдельных видов некоммерческих организаций и объединений.

Данные исследования Международной ассоциации страховщиков депозитов свидетельствуют, что Россия уступает крупнейшим мировым экономикам по охвату депозитных продуктов страховой защитой. Целесообразно расширение круга субъектов, на которых распространяется предоставляемая системой страхования вкладов защита, за счет включения счетов и депозитов юридических лиц, отмечается в докладе ЦБ.

Из него следует, что предлагается рассмотреть два возможных решения по включению в периметр страхования счетов юридических лиц:

первый вариант: включение в периметр страховой защиты только счетов средних предприятий (в дополнение к малым), государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных бюджетных учреждений социального характера (например, образовательных, медицинских учреждений); второй вариант: включение в периметр страховой защиты всех юридических лиц, кроме исполнителей (головных исполнителей) государственного оборонного заказа, открывших в уполномоченных банках отдельные счета, и хозяйственных стратегических обществ, за исключением относящихся к малым и средним предприятиям, а также государственных корпораций.

Согласно докладу, Банк России в целях постепенной адаптации банковского сектора к серьезным регулятивным изменениям рассматривает целесообразность поэтапного реформирования системы страхования вкладов. На первом этапе страховая защита может быть распространена на денежные средства:

некоммерческих организаций , действующих в одной из следующих организационно-правовых форм: а) садоводческие некоммерческие товарищества; б) огороднические некоммерческие товарищества; в) товарищества собственников жилья; г) гаражные и гаражно-строительные кооперативы; д) жилищные и жилищно-строительные кооперативы; е) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ и зарегистрированные в качестве юридического лица; ж) общины коренных малочисленных народов РФ, зарегистрированные в качестве юридического лица; з) религиозные организации;

, действующих в одной из следующих организационно-правовых форм: а) садоводческие некоммерческие товарищества; б) огороднические некоммерческие товарищества; в) товарищества собственников жилья; г) гаражные и гаражно-строительные кооперативы; д) жилищные и жилищно-строительные кооперативы; е) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ и зарегистрированные в качестве юридического лица; ж) общины коренных малочисленных народов РФ, зарегистрированные в качестве юридического лица; з) религиозные организации; некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг.

Кроме того, на первом этапе ЦБ считает возможным включение в периметр страхования специальных счетов, на которых размещаются средства фонда капитального ремонта (по факту это взносы физических лиц на капитальный ремонт многоквартирного дома), вне зависимости от того, кто является владельцем специального счета фонда капитального ремонта. «Представляется оправданным установить выплату страхового возмещения владельцам специальных счетов фонда капитального ремонта отдельно от возмещения, выплачиваемого по иным счетам, в размере до 10 млн рублей», — говорится в докладе.

В ЦБ добавляют, что на первом этапе также представляется целесообразным установление повышенного лимита страхового возмещения в размере 10 млн рублей, выплачиваемого вкладчикам — физическим лицам в следующих особых жизненных ситуациях:

продажа жилого помещения и (или) земельного участка (части земельного участка), на котором расположен жилой дом (часть жилого дома), садовый дом (часть садового дома);

получение наследства;

возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат и пособий;

исполнение решения суда;

получение грантов в форме субсидий;

получение денежных средств от благотворительных организаций путем сбора пожертвований или иных добровольных адресных перечислений для лечения тяжелых заболеваний вкладчика либо его близких родственников;

расходы в связи с тяжелым заболеванием вкладчика или члена его семьи.

При этом право вкладчика-физлица на получение страхового возмещения в повышенном размере по указанным основаниям будет сохраняться только в течение трех месяцев со дня зачисления соответствующих денежных средств на его счет.

По предварительным оценкам АСВ, трансформации механизма формирования фонда обязательного страхования вкладов в связи с указанными изменениями не потребуется.

На следующем этапе Банк России рассматривает возможность включения в периметр системы страхования вкладов других юридических лиц, а также денежных средств, размещенных на счетах нотариусов, адвокатов и иных лиц, счета которых открыты для ведения профессиональной деятельности.

В ЦБ напоминают, что текущий размер страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей как по вкладам физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), так и по вкладам малых предприятий, за исключением остатков по счетам эскроу физлиц — покупателей недвижимости и дольщиков (не более 10 млн рублей).

Кроме того, согласно докладу ЦБ, рассматриваются два возможных варианта определения сумм страховых взносов, подлежащих уплате в фонд обязательного страхования вкладов;

первый вариант предусматривает установление единой базовой ставки в размере 0,1% и единой расчетной базы, включающей денежные средства на счетах юридических и физических лиц, при сохранении расчетного уровня отчислений страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов по большинству банков; второй вариант предусматривает установление разных базовых ставок в зависимости от субъекта страхования (физические лица — 0,15%, юридические лица — 0,02%) и, соответственно, двух расчетных баз при сохранении отчислений в ФСВ преимущественно на текущем уровне.

«Данные варианты просты в администрировании, однако их применение может повлечь для отдельных кредитных организаций, имеющих значительную долю средств юридических лиц, в том числе крупных компаний, в пассивах, увеличение финансовой нагрузки. Смягчить финансовую нагрузку на такие кредитные организации позволит исключение из периметра системы страхования счетов юридических лиц, для которых страховое возмещение в 1,4 млн рублей является незначительным», — говорится в материалах ЦБ.

В Центробанке указывают, что потребуется также уточнение механизма применения дополнительной (повышенной дополнительной) ставки в случаях превышения кредитной организацией определенного Банком России базового уровня доходности вкладов и/или на основе анализа финансового положения кредитной организации. С учетом того, что договор депозита между банком и юридическим лицом не является публичным, к счетам и депозитам юрлиц, по мнению ЦБ, не должны применяться дополнительные и повышенные дополнительные ставки страховых взносов по критерию доходности таких вкладов.

В то же время применение повышенной дополнительной ставки страховых взносов в связи с неудовлетворительным финансовым положением кредитной организации должно быть сохранено. Но в целях недопущения усугубления и без того неустойчивого финположения кредитной организации целесообразно, по мнению ЦБ, установить дифференцированную шкалу дополнительных ставок страховых взносов в зависимости от оценки финустойчивости банка, определив для банков, в деятельности которых выявлены отдельные недостатки, не связанные с угрозой интересам их кредиторов и вкладчиков, более низкий уровень повышенной дополнительной ставки, а также снизить текущий уровень повышенной дополнительной ставки страховых взносов.

Напомним, для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в фонд страхования вкладов с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 процентных пункта надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки. В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам и хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.

Страховые взносы кредитных организаций — участников системы страхования вкладов за I квартал 2019 года оценивались в 46,6 млрд рублей, сообщается в докладе ЦБ.



Свои комментарии к докладу участники обсуждения могут направить в Банк России до 31 июля 2019 года.