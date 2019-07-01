Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу банка «ФК Открытие», признав сделку недействительной и взыскав 30 млн рублей с бывшего вице-президента, директора по безопасности Сергея Бабкина, говорится в постановлении суда.



Апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда Москвы от 6 марта, когда банку было отказано в иске к Бабкину.

Истец просил суд признать недействительной сделку по выплате банком в пользу Бабкина премии в размере 30 млн рублей от 1 августа 2017 года и взыскать с него эту сумму.

Столичный арбитраж в решении от 6 марта отметил, что в материалах рассматриваемого спора отсутствуют доказательства осведомленности ответчика о неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Арбитраж посчитал, что истец не доказал факт злоупотребления правом со стороны работника. Доказательств наличия умысла со стороны сотрудника банка на причинение вреда должнику либо его кредиторам материалы дела не содержат, говорится в решении.

Арбитраж 20 сентября 2018 года отказал истцу в принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество Бабкина. Также банк просил наложить временное ограничение на выезд ответчика из России. По мнению заявителя, непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение судебного акта, а также причинить банку значительный ущерб.

Однако суд отклонил ходатайство истца. Истец не представил доказательств причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, отметил арбитраж.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к экс-менеджерам о признании сделок недействительными и выплате денежных средств. В частности, в качестве ответчиков выступают бывший старший вице-президент банка «Открытие» Николай Яровой и экс-члены совета директоров Елена Будник и Татьяна Серебренникова. В октябре прошлого года суд утвердил мировое соглашение по спору банка с Серебренниковой, которая выплатит истцу 43,5 млн рублей долга в течение пяти рабочих дней с даты утверждения соглашения между сторонами. Суд в связи с утверждением мирового соглашения прекратил производство по иску банка «ФК Открытие» к Серебренниковой.

Кроме того, в сентябре 2018 года арбитраж отклонил заявления банка «ФК Открытие» об аресте денежных средств и временном ограничении на выезд из РФ девяти бывших топ-менеджеров. Банк указал, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, поскольку трудовые отношения ответчиков с истцом прекращены, а заявитель не располагает информацией относительно трудоустроенности и дохода ответчиков. Также не исключена возможность выезда ответчиков за пределы России, отметил заявитель.