Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кетовского Коммерческого Банка на уровне «ruВ-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по достаточности капитала, низким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей кредитной организации на рынке, указывают аналитики. Повышенную концентрацию клиентской базы на одном регионе (на 1 апреля 2019 года около 82% кредитного портфеля банка приходится на Курганскую область) агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, ввиду потенциального давления на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Для банка характерна слабая диверсификация по направлениям деятельности ввиду высокой концентрации на кредитовании малого и среднего бизнеса. Концентрация активов на связанных с бенефициарами банка структурах рассматривается как приемлемая.

Агентство отмечает высокие значения нормативов достаточности собственных средств банка при приемлемой эффективности бизнеса, что позволяет банку поддерживать запас капитала за счет капитализации прибыли.

Ссудный портфель банка по юрлицам и индивидуальным предпринимателям характеризуется низкой диверсификацией по отраслям, при этом качество ссудной задолженности низкое. Для банка характерен высокий уровень концентрации активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска. Уровень обеспеченности ссудного портфеля высокий.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности. Основным источником фондирования для банка выступают средства физических лиц, при этом средства корпоративных клиентов представлены преимущественно остатками на расчетных счетах, что обуславливает их высокую волатильность в отдельные периоды времени. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает отсутствие у банка рыночных источников дополнительной ликвидности.



Уровень корпоративного управления оценивается консервативно: отмечаются отдельные недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками. В числе прочего в релизе говорится, что рост объема проводимых банком валютно-обменных операций в структуре кассового оборота повышает его чувствительность к операционным и регулятивным рискам ввиду ужесточения надзора со стороны Банка России.

