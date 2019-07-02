Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц КБ «Интеркредит» к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в размере более 217 млн рублей. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в АСВ.

Банк лишился лицензии 29 июня 2016-го и 21 сентября того же года был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Как указано в релизе агентства, ответчиками по иску от 1 июля выступают Киданов Е. И., Климовицкий В. И., Выговская М. О., Зенина Е. И., Лебедев В. А., Решетилова Н. Л., Сакалюк А. Н., Тарасенко А. А., Чернышев Д. В. Уточним, что Евгений Киданов был председателем совета директоров кредитной организации, Андрей Тарасенко и Марианна Выговская — членами совета. Дмитрий Чернышев возглавлял правление «Интеркредита». Владимир Климовицкий и Евгений Киданов были собственниками крупнейших пакетов в банке; в число совладельцев входили Выговская, Тарасенко, Анатолий Сакалюк.

В АСВ поясняют, что, как было установлено в ходе конкурсного производства, контролирующие лица совершили действия «по формированию на балансе банка технической ссудной задолженности юридических лиц и замещению ликвидной ссудной задолженности юридических лиц на заведомо невозвратную задолженность цессионариев». Кроме того, при наличии соответствующих оснований банком не принимались меры для предупреждения банкротства.

В результате указанных действий и бездействия контролирующих лиц произошло существенное ухудшение финансового положения банка, явившееся причиной его банкротства и сделавшее невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме, заключает конкурсный управляющий.



Ранее сообщалось, что ЦБ уведомил Следственный комитет о фальсификации отчетности руководством КБ «Интеркредит», а также выявил признаки вывода активов из банка.