Наблюдательный совет банка «Траст» созывает 22 августа внеочередное собрание акционеров, на котором они рассмотрят вопрос о расширении состава набсовета до восьми человек, говорится в сообщении банка.



«Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров банка «Траст»: о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета банка «Траст», об определении количественного состава наблюдательного совета банка «Траст», об избрании членов наблюдательного совета банка «Траст», — говорится в сообщении.

Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 22 августа.

В сообщении банка подчеркивается, что набсовет предлагает акционерам увеличить состав совета банка на одного члена, до восьми человек.

Сейчас в состав наблюдательного совета входят семь человек: первый зампред Банка России Ксения Юдаева, глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, советник председателя ЦБ Алексей Симановский, директор по специальным инвестиционным проектам РФПИ Илья Бахтурин, заместитель генерального директора по правовым вопросам УК РФПИ Михаил Иржевский, член наблюдательных советов банка «ФК Открытие» и ICONIC Елена Титова, а также заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

На базе банка «Траст» после присоединения к нему летом прошлого года Рост Банка был создан банк непрофильных активов, который консолидировал «плохие» и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. В марте банк сообщил о том, что завершил консолидацию активов, общая стоимость которых составила 2 трлн рублей.