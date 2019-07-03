Сбербанк одобрил выделение кредита ГК «Киевская площадь» сроком на десять лет в сумме 39 млрд рублей для полного редевелопмента столичного спорткомплекса «Олимпийский». Об этом в среду сообщает Московский банк Сбербанка.

По словам председателя совета директоров компании «Киевская площадь» Года Нисанова, «Олимпийский» — одно из самых больших крытых спортивных сооружений Европы. «После реконструкции объект станет уникальным по своей спортивной составляющей, разместив под одной крышей максимальное количество разнообразных видов спорта. Кроме того, здесь будут и другие возможности для проведения досуга всей семьей», — рассказал Нисанов.

В частности, спортивная составляющая объекта будет включать плавательный и прыжковый бассейны, аквапарк, зону пляжных видов спорта, полноценный дайвинг-центр, фитнес, универсальные спортивные залы для тенниса и стритбола, сквош, беговой парк, открытый ледовый каток, центр экстремального спорта, гимнастические залы и другие спортивные зоны.

В «Олимпийском» сохранится концертный зал, а также появятся научно-познавательный центр для детей и взрослых с планетарием и электронной библиотекой, кинотеатр, кафе и рестораны, торговая зона.

«С 1980 года «Олимпийский» считался важнейшим объектом спортивной инфраструктуры Москвы. Долгое время он являлся центром притяжения не только спортивной, но и культурной жизни страны. Реконструкция вдохнет в СК «Олимпийский» вторую жизнь и сделает его жемчужиной европейского масштаба», — заявил вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

В разработке проекта принимала участие сингапурская компания DP Architects, в портфолио которой входят крупнейший в мире торгово-развлекательный центр Dubai Mall площадью более 1 млн кв. м и торговый центр Paragon на 0,5 млн кв. м в Сингапуре.