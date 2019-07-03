ОТП Банк подключил все отделения к Единой биометрической системе (ЕБС), сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Любой желающий сможет создать учетную запись на портале госуслуг, подтвердить, восстановить доступ или обновить данные для существующей учетной записи и сдать свои биометрические данные во всех офисах банка по всей России», — говорится в сообщении.

«Согласно информационному письму ЦБ, банки должны поэтапно внедрить биометрию до конца 2019 года, но мы решили для удобства клиентов уже с 1 июля подключить к Единой биометрической системе все наши офисы», — прокомментировал начальник отдела развития бизнеса и проектов ОТП Банка Евгений Кузякин.