Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящего арбитража, согласно которому компания экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. и девять других связанных с Ананьевыми структур обязаны вернуть банку около 33 млрд рублей и 506 млн долларов.

Арбитраж Москвы в марте по иску Промсвязьбанка признал незаконными 30 сделок с ценными бумагами банка и связанных с ним компаний, которые бывшие акционеры продали самому банку. Суд применил последствия недействительности сделок, обязав ответчиков вернуть полученные по ним средства.

Апелляционная инстанция в среду отклонила жалобы ответчиков Promsvyaz Capital, Peters International Investments и Fintailor Investments Limited, а также экс-предправления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, привлеченного к спору в статусе третьего лица, на решение арбитража Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Как ранее заявил в суде истец, все взаимосвязанные сделки, совершенные 14 декабря 2017 года, за день до объявления о санации Промсвязьбанка и введения в него временной администрации, были направлены на вывод активов из кредитной организации. По словам представителя банка, «это была единая сделка, которая направлена на вывод денежных средств из банка», при этом «денежные средства были выведены из банка и попали» на счета ответчиков.