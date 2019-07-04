Распространение ЕБС позволит полностью исключить оформление кредитов по поддельным документам, однако пока банки неохотно к ней подключаются, не желая делиться своими данными

Единая биометрическая система (ЕБС) будет служить основным инструментом борьбы с мошенниками, получающими кредит по чужому паспорту. Об этом «Известиям» рассказали в российских банках, информацию подтвердили в «Ростелекоме» (оператор ЕБС).

Представители крупнейших российских банков рассказали «Известиям», что рассматривают ЕБС как основной инструмент борьбы со злоумышленниками, желающими получить банковские услуги по поддельному паспорту. Планы использовать ЕБС для борьбы с преступниками подтвердили в Райффайзенбанке, Росбанке, Почта Банке, Тинькофф Банке, Банке Хоум Кредит, Сбербанке, банке «Ренессанс Кредит» и Россельхозбанке.

Многие организации уже используют собственные биометрические механизмы для предотвращения мошенничества, однако это не позволяет полностью застраховаться от кредитования по ложным данным. Так, благодаря биометрии в прошлом году в Почта Банке удалось предотвратить порядка 5 тыс. потенциальных мошеннических действий, рассказал руководитель дирекции биометрических технологий организации Андрей Шурыгин.



Тинькофф Банку с помощью распознавания лиц за последние три года удалось в шесть раз снизить кредитное мошенничество, рассказали в его пресс-службе. Там подчеркнули, что технология позволяет ежемесячно экономить десятки миллионов рублей.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) оценили долю мошеннических заявок во всей системе кредитования в последние годы в 2–4%. В целом высокое давление со стороны недобросовестных заемщиков на розничное кредитование сохраняется, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В «Ростелекоме» «Известиям» подтвердили, что возможности ЕБС действительно позволяют вычислять мошенников. Такую функцию можно будет настроить в рамках внутренних операций банков, и соответствующим законопроектом, внесенным в Госдуму, это предусмотрено, подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас, в соответствии с законодательством, ЕБС может использоваться только для трех операций в финансовой сфере: открытия счетов и вкладов, получения кредитов и денежных переводов. Однако в будущем банки сами смогут решать, какие кейсы они захотят реализовать с применением ЕБС, в их число может войти борьба с мошенничеством, добавили в «Ростелекоме».

При полном проникновении ЕБС риск предоставить услугу злоумышленнику по чужому паспорту исключен, полагает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Однако у биометрии есть побочный эффект: известны случаи, когда система не распознает одного и того же человека из-за того, что он, например, постригся или посетил стоматолога, после чего у него опухло лицо. Биометрия постоянно развивается, поэтому скоро и эти нюансы будут устранены.