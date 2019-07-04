Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества 13 бывших топ-менеджеров Банка Развития Технологий (БРТ), говорится в определении суда.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в суд в рамках заявления АСВ о взыскании с экс-руководителей убытков в размере 1,6 млрд рублей.

Арбитраж посчитал, что заявителем не представлены доказательства наличия реальной угрозы неисполнения судебных актов и необходимости принятия обеспечительных мер. Также нет доказательств того, что непринятие обеспечительных мер приведет к причинению значительного ущерба кредиторам.

АСВ требует 1,6 млрд рублей с бывших руководителей БРТ и 1,1 млрд — с экс-топов ЕвроАксис Банка Оба иска поданы в Арбитражный суд Москвы.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими БРТ лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению ликвидной ссудной задолженности недвижимым имуществом по завышенной стоимости, что, по мнению АСВ, причинило банку ущерб.

Арбитражный суд Москвы 2 августа 2016 года признал БРТ банкротом.