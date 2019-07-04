Предметные переговоры с инвесторами о продаже пакета в банке «Открытие» начнутся не раньше лета 2020 года. Об этом журналистам сообщил предправления кредитной организации Михаил Задорнов.

«Сейчас наша задача в том, что бизнес должен показать результат. Сейчас мы показываем потенциальным инвесторам — и иностранным, и российским — динамику своего бизнеса. По сути, реальные разговоры и прикидки [будут] через год, это лето 2020 года. Тогда мы будем обсуждать более детально и форму [сделки], и потенциальный круг инвесторов», — сказал топ-менеджер.

По словам Задорнова, цель банка на 2020 год — занять от 4% до 5% доли банковского рынка в разных сегментах, иметь отдачу на капитал 18% и получить чистую прибыль в 68 млрд рублей. В этом случае на банк найдутся покупатели.