Банк России собирается продать от 15% до 25% банка «Открытие» в 2021 году, сообщил глава кредитной организации Михаил Задорнов. Ранее в ЦБ подтверждали планы по срокам сделки, но не говорили о размере пакета, который будет выставляться на продажу.

По словам Задорнова, перед банком стоит задача улучшить свои финансовые показатели, чтобы сделать актив привлекательным для потенциальных покупателей. В частности, речь идет о росте чистой прибыли в 2020 году до 68 млрд рублей, отдаче на капитал 18%, а также снижении post income ratio до 40% (по итогам первого полугодия показатель составил 58%).

«На финансовый актив с такой отдачей на капитал найдутся покупатели, и мы сможем в середине 2021 года 15—20—25% банка «Открытие» продать в рынок, продать не стратегу, а широкому инвестору», — пояснил Задорнов. Стоимость пакета может рассчитываться исходя из того, что банк будет оцениваться в 1,3 капитала.

Ранее глава регулятора сообщала, что планируется инициировать соответствующие изменения в законодательстве, чтобы предусмотреть возможность сделать банк публичным, в том числе размещать его акции на бирже.

