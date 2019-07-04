Сбербанк отмечает рост мошеннических действий с доверенностями. Об этом сообщил журналистам заместитель предправления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Международном финансовом конгрессе.

«Мы обратились в федеральную нотариальную палату, чтобы донести до его руководства проблему. Нотариусы по разным причинам: либо по поддельным документам, либо по другим причинам — выдают доверенности, и банки в лице операционистов, работающих в офисах, ничего не могут сделать, они обязаны по этим доверенностям совершать операции. Уровень неправомерно выданных доверенностей вырос. Наши системы фрод-мониторинга зафиксировали несколько сотен таких попыток, предотвратив их. Но надо принимать дополнительные меры», — рассказал Кузнецов.

Он добавил, что такой тренд встречается во всех регионах страны, но особенно в Поволжье и Уральском регионе.