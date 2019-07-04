Почта Банк (основные акционеры — группа ВТБ и Почта России) планирует направить на дивиденды за 2018 год 2,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава банка Дмитрий Руденко в кулуарах Международного финансового конгресса.



«По итогам 2018 года 2,7 миллиарда рублей рассчитываем выплатить», — сказал он.

По итогам прошлого года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 4,9 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).



По словам Руденко, за первое полугодие 2019-го банк планирует получить прибыль на уровне 2 млрд рублей. При этом он уточнил, что из-за волатильности рынка сложно сейчас прогнозировать результаты банка по итогам года. «Многое будет зависеть от четвертого квартала. Мы точно заработаем не меньше, чем в прошлом году, но жизнь покажет», — пояснил банкир.

Годом ранее Почта Банк выплатил дивиденды за 2017 год в размере 1 млрд рублей.



Почта Банк — универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 года группой ВТБ и Почтой России, которые владеют акциями банка на паритетной основе (по 49,9%), еще две акции принадлежат главе Почта Банка Дмитрию Руденко.