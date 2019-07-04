Сбербанк может запустить денежные переводы с кредитных карт своих клиентов на карты других банков, сообщил ТАСС первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Международного финансового конгресса.



«Масштабирование сервиса для осуществления переводов на карты других банков в будущем, конечно, возможно. Здесь мы пойдем последовательно. Наша первоочередная потребность, сформулированная нашими клиентами — держателями наших кредитных карт, заключалась в возможности совершать переводы внутри Сбербанка», — сказал Ведяхин.

В конце июня Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт на дебетовые карты по номеру телефона или карты. Услуга доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн». В мобильном приложении этот функционал появится позднее.

За услугу взимается такая же комиссия, как и за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка — 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона.