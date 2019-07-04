Банк России примет решение о докапитализации Московского Индустриального Банка (МИнБанк) до 22 июля. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса.

Регулятор успеет пополнить капитал банка до завершения первых шести месяцев, которые отведены на работу временной администрации по закону, уточнил он.



«Мы рассчитываем до завершения этого полугодового периода, до 22 июля, МИнБанк докапитализировать», — сказал Поздышев.

По его оценкам, на покрытие дисбаланса потребуется вливание до 100 млрд рублей. Кроме того, потребуется добавить средства, чтобы ликвидировать отрицательный капитал. Согласно отчетности Московского Индустриального Банка, на 1 июня отрицательный капитал составлял порядка 52 млрд рублей. Сумма может быть больше, уточнил Василий Поздышев.

Банк России 22 января объявил о санации МИнБанка, возложив функции временной администрации на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Тогда регулятор оценивал размер дисбаланса между активами и пассивами кредитной организации на уровне от 60 млрд до 100 млрд рублей. Поздышев в январе говорил, что на тот момент регулятор не выявил схем и криминальных историй с выводом собственниками средств из банка. В июне ЦБ РФ обратился к правоохранителям из-за схемных операций и вывода средств в МИнБанке.

