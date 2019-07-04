Центральный банк подготовил иски к бывшим собственникам банка «Открытие», соблюдая все процедурные требования, что заняло длительный период времени, рассказал журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

«Первое, это принципиально новая юридическая конструкция, нужно быть уверенным, что ее не снимут по каким-то процедурным соображениям. Сначала надо подать досудебную претензию. Все лица должны получить ее, это должно быть зарегистрировано. У них есть время и право заявить, что они ни при чем. Затем надо это проанализировать и подобрать аргументы», — пояснил Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса.

Кроме того, иски были подготовлены таким образом, чтобы иметь возможность перевести их в другие юрисдикции. «Это тоже ответ на вопрос, почему так долго. Раньше такие иски никто не подавал», — отметил он.

По словам Поздышева, на первом этапе оздоровления между ЦБ, новой командой менеджмента банка и бывшими собственниками велся диалог о возврате активов. «Мы параллельно готовили иски. Когда стало понятно, что диалог о добровольном возмещении подходит к концу, мы пошли в рамках судебного процесса», — сказал он.



Поздышев также сообщил, что ЦБ будет просить суд применить обеспечительные меры к активам. «Сейчас вероятность добровольного возвращения активов мы вместе с банком «Открытие» расцениваем как очень низкую», — добавил он.

В среду, 3 июля, стало известно, что банк «Открытие» подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим владельцам и руководству кредитной организации на сумму 289,5 млрд рублей.

Ответчиками по делу выступают бывший акционер «Открытия» компания «Открытие Холдинг» и ее совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

Данный иск от имени кредитной организации подал ЦБ, который стремится возместить убытки, причиненные лицами, контролировавшими банк «Открытие». «В отношении этих лиц собраны достаточные доказательства их вовлеченности в управление банком», — говорилось в сообщении регулятора.



В ЦБ также отметили, что расчет убытков осуществлен в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также в отношении средств, выделенных на проведение докапитализации банка. При этом вложения денежных средств УК ФКБС в уставный капитал рассматривались как предоставление денежных средств на срок 20 лет по ставке 0%.