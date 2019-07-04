Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило банку «Санкт-Петербург» долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте до «Ba3» с «B1» и изменило прогноз по рейтингу с «позитивного» на «стабильный». Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка повышены до «ba3» с «b1». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства .

Повышение рейтингов отражает продолжающееся улучшение качества активов банка и его показателей достаточности капитала вкупе со стабильно хорошими показателями прибыли от основной деятельности и устойчивыми позициями по фондированию и ликвидности, поясняют аналитики.

В релизе отмечается, что доля проблемных ссуд банка снизилась с 14,1% на начало 2018 года до 10,6% на 31 марта 2019-го, а их покрытие резервами увеличилось с 78% до 94% соответственно.

На прибыльности банка в том числе отражаются исторически сильные показатели эффективности затрат. Чистая прибыль банка по МСФО за 2018 год достигла 9 млрд рублей.

На достаточности капитала банка благоприятно сказываются его способность к стабильной внутренней генерации капитала и умеренные темпы роста активов, взвешенных по риску.



Стабильным показателям фондирования и ликвидности банка способствуют его сильные рыночные позиции и узнаваемость бренда в домашнем регионе — Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

