Почта Банк благодаря биометрической идентификации клиентов в 2018 году смог предотвратить 5 тыс. попыток мошенничества. Об этом сообщил ТАСС президент — председатель правления банка Дмитрий Руденко в кулуарах Международного финансового конгресса.

«Благодаря внутренней биометрической фотоидентификации клиентов только в прошлом году удалось предотвратить порядка 5 тысяч потенциальных мошеннических попыток и спасти сотни миллионов рублей клиентов», — сказал он.

Банк, в частности, использует биометрию для подтверждения высокорисковых операций через мобильное приложение.

«В мобильном приложении Почта Банка клиенты могут с помощью селфи самостоятельно подтверждать высокорисковые или нетипичные для клиента операции: закрытие вклада, переводы, оплату товаров и услуг. Эта технология, основанная на анализе поведения клиента и биометрической фотоидентификации, гарантирует безопасность дистанционных банковских операций и существенно снижает риски кибермошенничества», — добавил он.

Как отметил Руденко, некоторые операции, которые клиенты совершают в мобильном приложении, могут показаться антифрод-системе банка подозрительными или нетипичными, например, переводы на чужие карты или физическому лицу в другой банк, нетипичные по суммам переводы, оплата покупок или услуг в Интернете, закрытие вклада раньше срока и прочие. В таких случаях в целях предотвращения мошенничества недостаточно обычного подтверждения операции через СМС-код, и антифрод-система предложит клиенту подтвердить свою личность, сфотографировавшись прямо из мобильного приложения. Это просто, удобно и помогает завершить операцию практически мгновенно, добавил он.

Помимо этого, в отделениях эта технология дает почти стопроцентную защиту в случае, если мошенник использует поддельный или утерянный паспорт.

В свою очередь директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин сообщил, что Почта Банк с 2018 года отразил 300 целевых атак, более 16 тыс. веб-атак, а также более 1 тыс. атак на свою инфраструктуру.

«В 2018—2019 годах служба кибербезопасности Почта Банка предотвратила более 16 тысяч веб-атак, более тысячи атак на инфраструктуру банка, а также отразила более 300 целенаправленных атак на банк. Это та статистика, которую мы ежедневно видим в нашей системе мониторинга. В Почта Банке развернут центр мониторинга и реагирования на угрозы в режиме онлайн», — сказал он.

Также Павлунин сообщил, что для предотвращения утечек данных из банка сотрудники кредитной организации проходят биометрическую идентификацию при входе во внутренние системы.